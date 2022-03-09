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Защитник «Зенита» Сантос может перейти в «Барселону»

Дата публикации: 09-03-2022

Sport.es сообщает об интересе «Барселоны» к защитнику «Зенита». Каталонцы занимаются поисками игрока на левый край обороны. Среди кандидатур, рассматриваемых селекционерами испанской команды, значится и Дуглас Сантос.

Источник отмечает, что изначально каталонцы интересовались Алехандро Гримальдо, выступающим за «Бенфику», и Хосе Луисом Гайя, представляющим «Валенсию». Однако после решения ФИФА, позволившего легионерам РПЛ приостанавливать соглашения с командами в одностороннем порядке, ситуация поменялась. «Сине-гранатовые» решили присмотреться к российскому рынку, где их интерес привлек Сантос.

В карьере защитника «Зенита» уже были испанские клубы. Ранее бразилец выступал за «Гранаду».

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