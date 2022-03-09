«Интер» продлит контракт с Индзаги до 2024 года. Зарплата тренера увеличится

Дата публикации: 09-03-2022

«Football Italia», ссылаясь на «La Gazzetta dello Sport», пишет, что Симоне Индзаги останется в «Интере». Миланцы готовы продлить трудовые отношения с 45-летним тренером до 2024 года. В контракте появится опция, позволяющая продлить его на 1 сезон.



После переподписания соглашения годовая зарплата специалиста увеличится на 0,5 млн евро (до 5 миллионов). Контрактом будут предусмотрены дополнительные бонусы.



По информации источника, Стивена Джана, являющегося президентом «Интера», устраивает работа Индзаги.



Симоне встал у руля «нерадзурри» в июне 2021 года, после того, как из клуба ушел Антонио Конте. Его контракт с «Интером» истекает летом 2023 года. В текущем сезоне команда под руководством Индзаги после 27 проведенных игр находится на 2-й строчке в Серии А.