«Лион» работает над выкупом защитника у «Челси»

Дата публикации: 09-03-2022

«Лион» собирается оформить полноценный трансфер Эмерсона, правами на которого владеет «Челси». Об этом в своем «Twitter» сообщил Николо Скира.



Инсайдер подчеркнул, что «Лион» уже прорабатывает вопрос с покупкой Эмерсона. Среди конкурентов французского клуба значится «Лацио», который также заинтересован в услугах 27-летнего бразильца.



«Лион» арендовал Эмерсона минувшим летом. В текущем сезоне в активе защитника 22 игры во французской Лиге 1 (1 гол, 2 ассиста). Ценник на футболиста составляет 14 000 000 евро (согласно Transfermarkt.de).



Ранее СМИ писали, что «Челси» может вернуть Эмерсона досрочно, поскольку «аристократам» из-за травмы Чилуэлла экстренно понадобился защитник. Соглашение бразильца с лондонцами действует до лета 2024 года.