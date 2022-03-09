«Сассуоло» готов продать Берарди за 30 млн евро

Дата публикации: 09-03-2022

Доменико Берарди, выступающий за «Сассуоло», привлек внимание нескольких европейских грандов. Об этом рассказал инсайдер Николо Скира.



Среди основных претендентов на хавбека значатся «Наполи» и «Милан». Кроме них, интерес к 27-летнему игроку проявляют «Лестер» и «Арсенал».



Соглашение Берарди с «Сассуоло» истекает в июне 2024 года. Однако руководство итальянского клуба готово продать своего подопечного и уже определилось с ценой на него. За футболиста боссы «Сассуоло» хотят получить 30 млн евро.



Текущий сезон для Берарди складывается весьма неплохо. В 26 встречах он отличился 12 раз и сделал 14 голевых пасов. Известный ресурс «Transfermarkt» оценивает полузащитника в 35 млн евро.