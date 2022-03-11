Свернуть список

Рашфорд может лишиться места в сборной Англии и пропустить ЧМ-2022

Дата публикации: 11-03-2022

Маркус Рашфорд, выступающий в составе «Манчестер Юнайтед», может не попасть на ЧМ-22.

Источник пишет, что форварда не вызовут в сборную на товарищеские поединки, запланированные на март (против команд Кот-д'Ивуара и Швейцарии). Гарет Саутгейт, возглавляющий английскую сборную, принял решение отказаться от услуг футболистов, получающих мало игровой практики в своих командах.

Если на встречи сборной в июне и сентябре нападающего «МЮ» также не вызовут, то его не окажется и в заявке команды на ЧМ в Катаре.

В текущем сезоне Рашфорд появляется на поле в составе «манкунианцев» не так часто. В его активе 18 поединков (868 минут), в которых он забил 5 мячей и отдал 2 результативных паса.

Источник – «ESPN».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close