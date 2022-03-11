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Клопп хочет видеть хавбека дортмундской «Боруссии» в «Ливерпуле»

Дата публикации: 11-03-2022

По информации «The Sun», «Ливерпуль» рассматривает вариант с подписанием Джуда Беллингема. На трансфере 18-летнего игрока «Боруссии» (Дортмунд) настаивает Юрген Клопп.

Беллингем обучался футболу в Англии в академии «Бирмингема». Здесь началась и его карьера. В июле 2020 года права на хавбека выкупила «Боруссия». За его переход «шмели» заплатили 23 000 000 евро.

В текущем сезоне на счету Беллингема 34 встречи (6 забитых мячей, 12 голевых передач). Соглашение англичанина с дортмундской командой истекает летом 2025 года. Рыночная стоимость футболиста равняется 75 млн евро («Transfermarkt»).

Беллингем является обладателем серебряных медалей ЧЕ-2020 в составе национальной сборной.

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