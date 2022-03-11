«Астон Вилла» примет окончательное решение по Коутиньо в мае

Дата публикации: 11-03-2022

«Астон Вилла» готова оформить полноценный трансфер Филиппе Коутиньо, в настоящий момент выступающего за бирмингемскую команду на правах аренды. Информацией в своем Twitter-аккаунте поделился Фабрицио Романо.



Журналист сообщил, что боссы «Астон Виллы» довольны выступлением хавбека. Однако окончательное решение по его подписанию клуб планирует принять в мае. За трансфер футболиста бирмингемцам придется заплатить 40 млн евро.



Состав «Барселоны» бразилец пополнил в 2018 году. Коутиньо обошелся каталонцам в 135 млн евро. Однако игроком основы «сине-гранатовых» он так и не стал.



В сезоне 21/22 Коутиньо провел за «львов» 23 игры (5 забитых мячей, 3 ассиста). Стоимость 29-летнего бразильца равняется 18 млн евро (источник – Transfermarkt.de).