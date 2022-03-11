«Ювентус» предложил Погба контракт с зарплатой в 9 млн евро

Дата публикации: 11-03-2022

В «Twitter» Руди Галетти появилась информация о возможном возвращении Поля Погба в «Ювентус».



Журналист уточнил, что туринцы подготовили для хавбека соглашение с зарплатой в 9 000 000 евро за сезон. В предложении также прописаны дополнительные бонусы в размере € 3 миллионов. В настоящий момент представители «Ювентуса» обсуждают условия перехода с агентами француза.



Погба связан трудовыми отношениями с «Манчестер Юнайтед» до лета 2022 года. О новом контракте стороны пока договориться не могут.



В текущем сезоне Поль провел за «красных дьяволов» 21 встречу, отличившись 1 раз и сделав 9 ассистов. Transfermarkt.de оценивает 28-летнего француза в 55 млн евро.



Следует отметить, что Погба уже защищал цвета «Ювентуса» в 2012-2016 годах.