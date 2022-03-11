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«ПСЖ» и «Челси» заинтересованы в подписании Мареза

Дата публикации: 11-03-2022

По данным «Foot Mercato», «Ман Сити» может лишиться Рияда Мареза. Интерес к вингеру проявляют «Челси» и «ПСЖ».

Парижане видят в 31-летнем футболисте замену Анхелю Ди Марии. О его трансфере французская сторона уже пыталась договориться ранее, в летнее межсезонье клуб вновь попробует сделать это. Сумма сделки может составить 30-40 млн евро.

Вариант с подписанием Мареза также рассматривает «Челси».

Алжирец пополнил состав «горожан» в 2018 году, перейдя из «Лестер Сити». Его соглашение с командой Гвардиолы истекает в июне 2023 года. В сезоне 21/22 Марез выходил на поле в футболке «Сити» в 33 матчах (21 забитый мяч, 7 результативных пасов).

Стоимость алжирца – 40 млн евро (по версии Transfermarkt.de).

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