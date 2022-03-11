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Лишить лицензии и наград: УАФ угрожает Тимощуку

Дата публикации: 11-03-2022

У Анатолия Тимощука, входящего в тренерский штаб «Зенита», могут отобрать лицензию «Pro». В адрес руководства УАФ поступило соответствующее предложение от комитета по этике и честной игре. Информацией поделилась пресс-служба организации.

Также Тимощук может лишиться наград и званий, которые он получил, выступая на родине. Столь жесткое решение в комитете объяснили позицией специалиста, который продолжил работать в «Зените», несмотря на ситуацию на Украине.

«С начала конфликта экс-капитан украинской сборной ни разу публично не высказался в отношении происходящего и продолжил сотрудничать с российским клубом. Данными действиями он вредит имиджу футбола Украины», - сообщается на сайте УАФ.

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