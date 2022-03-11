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«Манчестер Юнайтед» обсудит с Шоу новый контракт в ближайшие месяцы

Дата публикации: 11-03-2022

Англичанин может связать свое будущее с «красными дьяволами».

Нынешний контракт левого защитника Люка Шоу с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2023, однако в соглашении между футболистом и клубом прописан пункт о возможном продолжении сотрудничества еще на один сезон.

Как сообщает «The Guardian», 26-летний англичанин открыт к продлению контракта с «манкунианцами». Согласно информации источника, в ближайшие несколько месяцев стороны обсудят условия нового трудового договора.

Напомним, Шоу перебрался на «Олд Траффорд» из «Саунгемптона» в 2014 году. В этом сезоне он провел за «МЮ» 26 поединков, в которых отдал пять результативных пасов.

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