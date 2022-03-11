Лидер «Шахтера» Антонио понадобился гранду Серии А

Дата публикации: 11-03-2022

«Tuttosport» утверждает, что 21-летний центральный полузащитник «Шахтера» находится в поле зрения «старой синьоры», как вероятная замена выбывшему из строя до конца сезона Вестону Маккенни.



Ранее Маркос Антонио заявлял о нежелании возвращаться в Украину, где в данный момент ведутся военные действия.



Напомним, ФИФА приняла решение о приостановлении контрактов легионеров с клубами УПЛ до 30 июня этого года. Также в Цюрихе было открыто специальное трансферное окно для украинских клубов, которое будет работать до 7 апреля.



В этом сезоне Антонио был задействован тренерским штабом в 28 матчах во всех турнирах. В них он забил 3 гола и отдал 1 ассист. Соглашение хавбека с «Шахтером» в силе до 31.07.2025.