Крыховяк перешел в АЕК

Дата публикации: 16-03-2022

В пресс-службе клуба АЕК сообщили о подписании соглашения с Гжегожем Крыховяком. Контракт с игроком «Краснодара» будет действовать до завершения текущего сезона.



За «быков» польский полузащитник выступал с августа 2021 года. Его соглашение с «Краснодаром» рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне в активе 32-летнего футболиста 17 встреч за российскую команду (5 забитых мячей, 3 ассиста). В РПЛ Крыховяк также защищал цвета «Локомотива».



Ранее «Краснодар» покинули Классон и Кабелла. С другими легионерами, среди которых Рамирес, Вандерсон, Ботхейм, Кордоба и Кайо, «быки» приостановили трудовые отношения. Также клуб расторг соглашение с Даниэлем Фарке, возглавившим «Краснодар» в январе 2022 года.