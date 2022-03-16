«Манчестер Юнайтед» может приобрести Кейна летом

Дата публикации: 16-03-2022

По информации «The Mirror», в летнее межсезонье «Ман Юнайтед» намерен усилиться Харри Кейном. В составе «красных дьяволов» форвард «Тоттенхэма» может воссоединиться с Маурисио Почеттино, который уже тренировал его, будучи наставником «шпор».



Интерес «МЮ» к Кейну обуславливается тем, что «Манчестер Сити», считающийся основным конкурентом «манкунианцев», может усилиться Эрлингом Холландом.



Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэма». Его дебют за лондонцев состоялся в 2011 году. Действующее соглашение бомбардира со «шпорами» истекает летом 2024 года. В сезоне 21/22 в активе 28-летнего игрока 21 забитый мяч и 4 ассиста в 39 встречах.



Transfermarkt.de оценивает Кейна в 100 млн евро.