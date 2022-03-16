СМИ: «Реал» готовит новый контракт для Винисиуса

Дата публикации: 16-03-2022

Фабрицио Романо сообщил в «Твиттере», что «Реал» намерен переподписать Винисиуса.



Завершающий этап переговоров по новому соглашению должен состояться в конце сезона. По всей видимости, вингер продлит трудовые отношения со «сливочными». Журналист «Sky Sport Italia» отмечает, что Винисиус значится в списке приоритетных целей президента «Реала». Помимо продления бразильца, Флорентино Перес рассчитывает заполучить Килиана Мбаппе.



За переход Винисиуса «Реал» заплатил 35 млн евро. Его соглашение с мадридцами действует до середины 2024 года. В сезоне 21/22 бразилец выходил на поле в футболке «сливочных» в 38 играх (17 голов, 4 результативных паса).



Ценник на Винисиуса составляет 100 000 000 евро («Transfermarkt»).