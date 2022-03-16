Онлайн трансляции
Среда 16 марта

20:30  ru Майнц - Боруссия Д
22:30  ru Брайтон - Тоттенхэм 23:00  ru Ювентус - Вильярреал 23:00  ru Лилль - Челси 23:15  ru Арсенал - Ливерпуль
Четверг 17 марта

02:00  ru Шарлотт - Атланта 02:00  ru Кливленд - Филадельфия 02:00  ru Вашингтон - Денвер 02:30  ru Оттава - Коламбус
02:30  ru Миннесота - Бостон 02:30  ru Бруклин - Даллас 02:30  ru Нью-Йорк - Портленд 03:00  ru Хьюстон - Финикс
03:00  ru Миннесота - Лейкерс 03:30  ru Сан-Антонио - Оклахома 04:00  ru Юта - Чикаго 05:00  ru Сиэтл - Тампа-Бэй
05:00  ru Калгари - Нью-Джерси 05:00  ru Сакраменто - Милуоки 05:00  ru Голден Стэйт - Бостон 05:30  ru Клипперс - Торонто
17:00  ru Трактор - Салават Юлаев 19:30  ru ЦСКА - Динамо М 20:45  ru Галатасарай - Барселона 20:45  ru Байер - Аталанта
20:45  ru Монако - Брага 20:45  ru Црвена Звезда - Рейнджерс 20:45  ru Ренн - Лестер Сити 20:45  ru Базель - Марсель
20:45  ru АЗ Алкмар - Будё-Глимт 20:45  ru Копенгаген - ПСВ 22:45  ru Эвертон - Ньюкасл 23:00  ru Вест Хэм - Севилья
23:00  ru Айнтрахт - Бетис 23:00  ru Лион - Порту 23:00  ru Рома - Витесс 23:00  ru ЛАСК - Славия
23:00  ru Гент - ПАОК 23:00  ru Фейеноорд - Партизан
Свернуть список

«Ньюкасл» может подписать Облака

Дата публикации: 16-03-2022

«Ньюкасл Юнайтед» ищет игрока во вратарскую линию. Среди потенциальных новичков английской команды значится Ян Облак, выступающий за «Атлетико».

Ресурс «Goal» сообщает, что «сороки» наблюдают за игрой словенского голкипера. Следующим летом у «Ньюкасла» появится возможность подписать вратаря, поскольку соглашение Облака с «матрасниками» действует до июня 2023 года.

Словенец рассматривает вариант с переездом в Англию. Однако ему интересны лишь те команды, которые смогут бороться за трофеи.

Состав «Атлетико» Облак пополнил летом 2014 года. В текущем сезоне на счету 29-летнего словенца 38 поединков за мадридцев во всех турнирах, в 10 из которых он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Transfermarkt.de оценивает голкипера в 60 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close