«Ньюкасл» может подписать Облака

Дата публикации: 16-03-2022

«Ньюкасл Юнайтед» ищет игрока во вратарскую линию. Среди потенциальных новичков английской команды значится Ян Облак, выступающий за «Атлетико».



Ресурс «Goal» сообщает, что «сороки» наблюдают за игрой словенского голкипера. Следующим летом у «Ньюкасла» появится возможность подписать вратаря, поскольку соглашение Облака с «матрасниками» действует до июня 2023 года.



Словенец рассматривает вариант с переездом в Англию. Однако ему интересны лишь те команды, которые смогут бороться за трофеи.



Состав «Атлетико» Облак пополнил летом 2014 года. В текущем сезоне на счету 29-летнего словенца 38 поединков за мадридцев во всех турнирах, в 10 из которых он сохранил свои ворота в неприкосновенности.



Transfermarkt.de оценивает голкипера в 60 млн евро.