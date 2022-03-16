«Милан» не хочет продавать Леау в «ПСЖ» за 70 млн евро

Дата публикации: 16-03-2022

«Милан» не собирается продавать Рафаэла Леау, несмотря на наличие предложения по крайнему полузащитнику от «ПСЖ». Сам игрок также не планирует менять клуб в ближайшем будущем. Информацией поделился ресурс «La Gazzetta dello Sport».



Парижане готовы заплатить за португальца 70 млн евро. Годовая зарплата 22-летнего игрока во французской команде составит € 6 миллионов.



Соглашение Рафаэла с «россонери» рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне он поучаствовал в 32 поединках, отличившись 11 раз и отдал 6 голевых передач. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста – 35 млн евро (согласно Transfermarkt.de).



В национальную сборную Португалии Леау вызывается с 2021 года.