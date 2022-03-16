«Бетис» оформил трансфер игрока «Флуминенсе»

Дата публикации: 16-03-2022

Вингер «Флуминенсе» Луис Энрике в предстоящем сезоне будет выступать в составе испанского «Бетиса». Этот факт подтвердил президент бразильского клуба Марио Биттенкур.



«Мы приняли предложение «Бетиса» по Энрике из-за нашего финансового положения. Испанцы приобрели 85 процентов прав на футболиста за 13 млн евро», — приводит слова функционера Николо Скира.



Ранее СМИ сообщали о том, что перспективным 21-летним хавбеком интересуется мадридский «Реал».



Цвета клуба из Рио-де-Жанейро Луис Энрике защищает с 2020 года. Всего на счету бразильца 93 встречи за «красно-бело-зеленых». В них он сумел отличиться 10 голами и 10 ассистами.