«ПСЖ» рассматривает Аллегри как возможного нового тренера

Дата публикации: 16-03-2022

Рулевой «Ювентуса» попал в список возможных преемников Почеттино.



«Пари Сен-Жермен» продолжает обновлять список возможных новых тренеров команды, сообщает Calciomercato.it.



На этот раз к Зинедину Зидану, Микелю Артете, Антонио Конте и Тиаго Мотте присоединился Массимилиано Аллегри.



Стоит отметить, что помимо «Ювентуса» Аллегри успел поработать с такими клубами как «Альянезе», «СПАЛ», «Гросетто», «Удинезе», «Лекко», «Сассуоло», «Кальяри» и «Милан».



После очередного вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов, почти все французские СМИ склоняются к тому, что этим летом у команды появится новый наставник.