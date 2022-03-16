Эриксен получил вызов в сборную Дании

Дата публикации: 16-03-2022

Кристиан Эриксен, переживший остановку сердца на минувшем чемпионате Европы, возвращается в национальную команду.



Экс-полузащитник миланского «Интернационале», Кристиан Эриксен, который с недавнего времени играет за английский «Брентфорд», впервые с лета 2021 года вызван в ряды сборной Дании.



Футболист может поучаствовать в товарищеском матче против Нидерландов, который состоится 26 марта и против Сербии, встреча с которой запланирована на 29 марта.



Напомним, в январе этого года датчанин присоединился к «Брентфорду». С тех пор он был задействован тренерским штабом в 3 матчах Премьер-лиги. В них 30-летний Кристиан стал автором 1 голевой передачи.