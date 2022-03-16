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Невеш может заменить Бускетса в «Барселоне»

Дата публикации: 16-03-2022

Каталонцы хотят подписать игрока «Вулверхэмптона».

Рубен Невеш находится на карандаше у «Барселоны», о чем сообщает издание «Mundo Deportivo».

Руководство «сине-гранатовых» рассматривает Невеша в качестве замены Серхио Бускетсу. Стоимость португальского хавбека оценивается в сумму около 40 миллионов евро.

Действующий контракт футболиста с англичанами рассчитан до 2024 года. В этом сезоне 25-летний игрок провел 30 поединков в составе «волков», отличившись 4 голами и 2 ассистами.

Ранее сообщалось, что «Барселона» также рассматривает возможность подписания нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха.

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