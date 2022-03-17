«Фламенго» арендует Маркоса Антонио с правом выкупа 50% прав на игрока за 5 миллионов евро

Дата публикации: 17-03-2022

Из-за спецоперации на территорию Украины практически все легионеры клубов УПЛ вынуждены искать себе новые команды, поскольку ФИФА приостановила их контракты до июня 2022 года.



Среди таких футболистов оказался центральный полузащитник донецкого «Шахтера» Маркос Антонио, который, вероятно, продолжит карьеру в Бразилии.



Как сообщает «ESPN», 21-летний бразилец перейдет во «Фламенго» на правах аренды, которая будет рассчитана до конца 2022 года. Кроме того, руководство «красно-черных» рассчитывает по завершении арендного соглашения выкупить 50% прав на Маркоса за 5 миллионов евро.



В текущем сезоне хавбек провел 28 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.