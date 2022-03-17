«Ювентус» предложил новый контракт Данило

Дата публикации: 17-03-2022

«CalcioNews24» пишет, что «Ювентус» планирует переподписать Данило. Туринцы уже подготовили для 30-летнего защитника новый договор со сроком действия до лета 2026 года. Текущее соглашение бразильца истекает в июне 2024 года.



«Ювентус» выкупил права на Данило в 2019 году. За его переход туринская команда заплатила «Ман Сити» 37 млн евро. В сезоне 2021/2022 в активе футболиста 22 поединка, в которых он отметился 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.



Трансферная стоимость защитника равняется 15 млн евро (Transfermarkt.de).



В бразильскую сборную Данило вызывается с 2011 года. Вместе с национальной командой он завоевал серебро Олимпиады 2012 и Кубка Америки 2021.