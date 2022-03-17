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Официально: Бюрки покинет «Боруссию» Д в конце сезона и отправится в MLS

Дата публикации: 17-03-2022

Новым клубом швейцарского голкипера станет «Сент-Луис».

Вратарь дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки принял решение принять новый вызов в своей карьере и в конце текущего сезона перебраться в MLS.

Так, руководство «шмелей» достигло предварительной договоренности по поводу 31-летнего швейцарца из «Сент-Луис Сити», с которым футболист заключил соглашение до 2025 года.

К американскому клубу из штата Миссури Роман присоединится уже в июле этого года после того, как нынешний сезон немецкой Бундеслиги подойдет к концу.

Следует отметить, что в текущей кампании Бюрки не провел за «Боруссию» ни одного матча, проиграв конкуренцию Грегору Кобелю.

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