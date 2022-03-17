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«Ман Сити» готов предложить Холанду контракт с зарплатой в 500 тысяч фунтов в неделю

Дата публикации: 17-03-2022

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» намерен сделать Эрлинга Холанда наиболее высокооплачиваемым футболистом АПЛ. «Горожане» предлагают 21-летнему норвежцу соглашение, по которому он будет еженедельно получать по 0,5 млн фунтов.

На данный момент лидерами по размеру зарплаты в чемпионате Англии являются Кевин де Брюйне, выступающий за «Сити», и Криштиану Роналду, представляющий «Юнайтед». Бельгиец и португалец еженедельно зарабатывают порядка 385 тысяч фунтов.

Холанд является игроком «Боруссии» (Дортмунд), за которую он выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне на счету центрфорварда 23 забитых мяча и 6 результативных пасов в 21 встрече за немецкую команду. Его соглашение с «Боруссией» истекает летом 2024 года.

Интернет-ресурс Transfermarkt.de оценивает Холанда в 150 000 000 евро.

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