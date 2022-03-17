«ПСЖ» не будет активировать опцию продления контракта с Ди Марией. Ему уже нашли замену

Дата публикации: 17-03-2022

«Пари Сен-Жермен» не намерен продлевать трудовые отношения с Анхелем Ди Марией. По завершении сезона аргентинец уйдет из парижского клуба в связи с истечением контракта. Информацией поделился ресурс «RMC Sport».



Контракт с хавбеком предусматривал возможность пролонгации еще на 1 сезон, но руководство «ПСЖ» решило не продлевать сотрудничество с хавбеком.



В качестве замены Ди Марии «красно-синие» рассматривают Усмана Дембеле. Его контракт с «Барселоной» истекает летом. Парижане уже согласовали с вингером детали перехода в устной форме.



За «ПСЖ» Ди Мария выступает с августа 2015 года. В сезоне 2021/2022 в активе 34-летнего футболиста 25 встреч. В них он записал на свой счет 3 гола и 5 результативных пасов.



Стоимость аргентинца равняется 15 миллионам евро.