Ориги хочет уйти из «Ливерпуля»

Дата публикации: 17-03-2022

Николо Скира пишет, что Дивок Ориги готов покинуть «Ливерпуль». Трудовые отношения бельгийца с «мерсисайдцами» заканчиваются ближайшим летом.



Инсайдер отмечает, что в контракте форварда прописана опция, позволяющая продлить его еще на 1 год. Однако сам бельгиец не планирует продолжать выступление в составе «Ливерпуля» и намерен сменить команду.



Агент Дивока уже начал подыскивать своему клиенту новый клуб. Услуги игрока были предложены «Милану» и «Аталанте». Среди финансовых требований, выдвигаемых бельгийцем, значится зарплата в 3,5-4 млн евро за сезон.



Стоимость Ориги – 12 млн евро («Transfermarkt»). В сезоне 21/22 он отметился 5 голами и 3 ассистами в 14 играх за «Ливерпуль».