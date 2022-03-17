Ибрагимович и Эланга вызваны в сборную Швеции на матчи плей-офф отбора на ЧМ-2022

Дата публикации: 17-03-2022

Янне Андерссон вызвал 25 игроков на стыковые матчи квалификации будущего мундиаля в Катаре.



В рамках полуфинального матча отбора на чемпионат мира 2022 года национальную сборную Швеции ожидает очное противостояние с Чехией, которое состоится 24 марта.



Тренерский штаб Андерссона определился со списком футболистов, готовящихся к поединку с чехами. Так, в состояние главной команды Швеции вызов получил не только 40-летний нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, но и 19-летний талант Антони Эланга из «Манчестер Юнайтед», ранее на международном уровне выступавший только за молодежные команды шведов.



Следует отметить, что победитель противостояния Швеция – Чехия будет бороться за право сыграть в финальной части чемпионата мира 2022 года со сборной Польши, попавшей непосредственно в финал стыков из-за дисквалификации сборной России.