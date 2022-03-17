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«Атлетико» нацелился на Торгана Азара

Дата публикации: 17-03-2022

Бельгиец может сменить немецкую Бундеслигу на испанскую Примеру.

«Атлетико» рассматривает варианты усиления атакующей линии в ближайшее летнее трансферное окно. Как сообщает «Get French Football News», «матрасники» пытаются заполучить Торгана Азара.

В текущем сезоне бельгийский футболист провел 26 поединков на клубном уровне, отличившись 6 голами и 1 результативной передачей.

Напомним, 28-летний Торган перебрался в Дортмунд из мёнхенгладбахской «Боруссии» в 2019 году. Сумма сделки составила € 25,5 млн.

Ранее стало известно, брат Торгана Азара, Эден Азар, может вернуться в английский чемпионат, где он заинтересовал «Арсенал». До трансфера в «Реал» Эден уже выступал в АПЛ за «Челси».

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