«Атлетико» нацелился на Торгана Азара

Дата публикации: 17-03-2022

Бельгиец может сменить немецкую Бундеслигу на испанскую Примеру.



«Атлетико» рассматривает варианты усиления атакующей линии в ближайшее летнее трансферное окно. Как сообщает «Get French Football News», «матрасники» пытаются заполучить Торгана Азара.



В текущем сезоне бельгийский футболист провел 26 поединков на клубном уровне, отличившись 6 голами и 1 результативной передачей.



Напомним, 28-летний Торган перебрался в Дортмунд из мёнхенгладбахской «Боруссии» в 2019 году. Сумма сделки составила € 25,5 млн.



Ранее стало известно, брат Торгана Азара, Эден Азар, может вернуться в английский чемпионат, где он заинтересовал «Арсенал». До трансфера в «Реал» Эден уже выступал в АПЛ за «Челси».