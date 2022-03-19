«МЮ» и «Интер» интересуются Миленковичем. «Нерадзурри» хотят подписать игрока за 15 млн евро

Дата публикации: 19-03-2022

По информации «La Gazzetta dello Sport», на Николу Миленковича претендуют сразу 2 европейских топ-клуба. Защитник «Фиорентины» заинтересовал «Интер» и «Ман Юнайтед».



«Нерадзурри» рассматривают серба как альтернативу Стефану де Врею. За Миленковича «Интер» готов выложить 15 млн евро. Его зарплата в миланской команде составит около 2-3 млн евро. Схожую сумму готов предложить за защитника и «МЮ».



Представители «красных дьяволов» наблюдали за футболистом в недавнем матче «Фиорентины» с «Болоньей», который тот отыграл без замены все 90 минут. Об этом ранее рассказал Николо Скира.



«Фиорентина» выкупила права на Миленковича летом 2017 года за 5,1 млн евро. Его контракт с флорентийцами действует до лета 2023 года.



Transfermarkt.de оценивает центрбека в 23 млн евро.