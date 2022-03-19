CAS оставил в силе запрет ФИФА на участие сборной России в турнирах организации

Дата публикации: 19-03-2022

Грэм Данбэр в своем Twitter-аккаунте сообщил, что CAS не стал отменять запрет со стороны ФИФА на участие клубов из России в международных соревнованиях. Журналист «Assoсiated Press» также отметил, что в спортивном арбитражном суде отказали РФС в рассмотрении дела в ускоренном режиме.



Аналогичный вердикт суд ранее вынес в отношении ограничений, наложенных на Россию со стороны УЕФА.



Данное решение не позволит российской сборной встретиться в стыковых играх за право участия в ЧМ-2022 с польской командой. Изначально матч был запланирован на 24 марта.



Напомним, решение по отстранению российских клубов и сборных от международных турниров UEFA и FIFA приняли 28-го февраля из-за конфликта на Украине.