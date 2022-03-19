«Астон Вилла» работает над выкупом Коутиньо

Дата публикации: 19-03-2022

Бразильский плеймекер может окончательно перебраться на «Вилла Парк».



Атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за «Астон Виллу» (с января 2022 года), может покинуть «Барселону» в летнее трансферное окно. Речь идет о полноценном трансфере в английский клуб.



Как сообщает журналист Николо Скира, бирмингемцы ведут работу над тем, чтобы заполучить бразильского хавбека на постоянной основе. Переговоры между сторонами уже стартовали, однако о деталях потенциальной сделки пока ничего неизвестно.



В текущем розыгрыше АПЛ Коутиньо провел 9 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативных передачи.



Transfermarkt.de оценивает бразильца в 18 000 000 евро.