Лингард может продолжить карьеру в Италии

Дата публикации: 19-03-2022

Николо Скира рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры Джесси Лингарда.



Инсайдер сообщил в «Twitter», что хавбек «Манчестер Юнайтед» может перебраться в Серию А. Агенты футболиста предложили услуги своего клиента «Роме» и «Милану». Помимо итальянских команд, интерес к Лингарду проявляют «Ньюкасл» и «Вест Хэм».



Трудовые отношения Джесси с «манкунианцами» истекают летом 2022 года. Полузащитник не планирует продлевать соглашение с «МЮ» и после завершения контракта покинет команду. Осенью 2021 года клуб предлагал ему пролонгировать сотрудничество, но игрок отказался.



Лингард воспитывался в структуре «Юнайтед». В сезоне 21/22 на счету 29-летнего англичанина 19 игр (2 гола, 1 ассист).