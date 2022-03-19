«Ливерпуль» и «Барселона» общались с окружением Рашфорда. Форвард не хочет уходить из «МЮ»

Дата публикации: 19-03-2022

Маркус Рашфорд попал в сферу интересов «Барселоны» и «Ливерпуля». Каталонцы уже связывались с окружением 24-летнего нападающего, заявив о готовности подписать игрока.



Источник сообщил, что с момента публикации информации о возможном уходе нападающего из «МЮ», появившейся после того, как он остался в запасе в манчестерском дерби, «телефон футболиста разрывается от звонков».



Сам Рашфорд не готов принимать скоропалительных решений, а последние события могут подтолкнуть «манкунианцев» к началу переговоров по новому соглашению.



В текущем сезоне в активе форварда 5 голов и 2 ассиста в 26 встречах за «Ман Юнайтед». Контракт Рашфорда с клубом в силе до лета 2023 года.



Источник – «Manchester Evening News».