«Ювентус» перестал считать Дибалу центром проекта. Ему предложат не больше 7 млн евро в год

Дата публикации: 19-03-2022

По информации «La Gazzetta dello Sport», в «Ювентусе» перестроили стратегию развития команды и больше не видят в Пауло Дибале системообразующего игрока. Более того, туринцы готовы расстаться со своим центральным нападающим бесплатно по окончании сезона.



В качестве лидера атаки клуб рассматривает Душана Влаховича. Помимо этого, туринская команда намерена выкупить контракт Альваро Мораты, выступающего за «Ювентус» на правах аренды. Руководство итальянского клуба не готово платить Дибале больше 7 млн евро в год. Данная сумма существенно ниже той, что была предложена форварду в 2021 году.



Соглашение Дибалы с «Ювентусом» истекает ближайшим летом. С начала сезона аргентинец провел за туринцев 28 игр (12 забитых мячей, 6 голевых пасов).