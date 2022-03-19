«Реал» согласовал контракт с Тчуамени, сделка зависит от продаж в случае перехода Холанда

Дата публикации: 19-03-2022

Орельен Тчуамени, правами на которого владеет «Монако», может стать игроком «Реала». Информацией в своем «Twitter» поделился Рамон Альварес.



Журналист «Marca» отметил, что «монегаски» рассчитывают выручить с продажи Тчуамени 50 000 000 евро без учета бонусов, которые составят 15 млн евро. Однако будущее сделки зависит от Эрлинга Холанда. Если норвежец не перейдет в «Реал», то летом опорник «Монако» почти точно присоединится к мадридцам. Если трансфер игрока «Боруссии» состоится, то для перехода Тчуамени «сливочным» необходимо будет продать ряд футболистов.



Контракт хавбека с «Монако» действует до середины 2024 года. В сезоне 2021/22 он провел 32 игры, отличившись 3 раза и отдав 2 ассиста.



Ценник на Тчуамени, по версии «Transfermarkt», составляет 40 миллионов евро.