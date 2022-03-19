Салах открыт для перехода в «Барселону»

Дата публикации: 19-03-2022

Египетский нападающий готов сменить клубную прописку.



Мохамед Салах рассматривает вариант с уходом из «Ливерпуля» в ближайшее летнее трансферное окно. Как сообщает издание Sport.es, футболист открыт для того, чтобы подписать контракт с «Барселоной».



Салах примкнул к команде Юргена Клоппа в 2017 году. До этого в Европе он выступал за такие клубы как «Базель», «Челси», «Фиорентину» и «Рому».



В этом сезоне 29-летний игрок провел 35 поединков в составе «красных», в которых забив 28 голов и отдав 10 ассистам.



Напомним, «Барселона» рассматривает Салаха как альтернативу Холанду, который близок к переходу в «Манчестер Сити».