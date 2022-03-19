Лампард сломал руку во время празднования победного гола в матче с «Ньюкаслом»

Дата публикации: 19-03-2022

Минимальная победа в АПЛ досталась «Эвертону» не просто не только на поле, но и за его пределами.



В рамках перенесенного матча 20 тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал на своем поле «Ньюкасл Юнайтед» и вырвал минимальную победу в компенсированное время благодаря голу Алекса Ивоби.



Интересно, что победный гол вызвал у главного тренера «ирисок» Фрэнка Лампарда настолько яркие эмоции, что во время празднования специалист сломал себе руку.



«Не знаю, как это произошло. Я ничего не бил, но через пару минут после празднования гола почувствовал, что руку трясет и она ужасно болит. Я приму это за три набранных очка», - цитирует слова Лампарда «BBC Sport».



Стоит отметить, что «Эвертону» удалось прервать четырехматчевую безвыигрышную серию в АПЛ. В 27 матчах чемпионата команда набрала 25 очков и занимает 17-ю строчку в турнирной таблице.