«Ювентус» намерен сменить тренерский штаб, но не Аллегри

Дата публикации: 19-03-2022

Главному тренеру команды увольнение не грозит.



Руководство «Ювенуса» намерено изменить состав своего тренерского штаба в сезоне-2022/23 – резюмирует «Football Italia» сообщения итальянских СМИ. Источник уверяет, что главному тренеру Массимилиано Аллегри можно не беспокоиться – ему все еще доверяют. Речь идет о нескольких его помощниках, которые будут уволены.



«Юве» в третий раз подряд не сумел преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов и на 7 очков отстает от лидирующего в Серии А «Милана», что никак не делает сезон успешным.



Единственным трофеем, который еще может выиграть Ювентус, является Кубок Италии, в первом матче полуфинала которого «старая синьора» победила «Фиорентину».