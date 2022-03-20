Месси хочет отработать контракт с «ПСЖ» до конца

Дата публикации: 20-03-2022

«Marca» утверждает, что Лионель Месси не уйдет из «ПСЖ» по окончании сезона.



Соглашение 34-летнего форварда с парижанами действует до лета 2023 года, и аргентинец намерен отработать его до конца. Лео надеется принять участие на ЧМ в Катаре, а «Пари Сен-Жермен» представляется ему оптимальным вариантом для того, чтобы держать себя в хорошей игровой форме.



Во Францию звездный аргентинец перебрался минувшим летом в статусе свободного агента. До этого он защищал цвета испанской «Барселоны». Текущий сезон футболист вряд ли может занести себе в актив. В составе «красно-синих» он провел 26 встреч, в которых забил 6 мячей и сделал 11 ассистов.



Рыночный ценник на Месси составляет 60 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).