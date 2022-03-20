«Атлетико» нацелился на Серхи Роберто
Дата публикации: 20-03-2022
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«Атлетико» (Мадрид) рассматривает возможные варианты усиления состава в ближайшее летнее трансферное окно. Как сообщает издание Sport.es, «матрасники» нацелились на представителя «Барселоны» Серхи Роберто.
В этом сезоне он провел за «сине-гранатовых» всего 12 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить два гола и отдать один ассист.
Ранее наставник каталонцев Хави Эрнандес заверил, что по-прежнему намерен делать ставку на 30-летнего полузащитника и надеется, что он поставит подпись под новым контрактом с «Барселоной». Напомним, нынешний трудовой договор футболиста с клубом истекает 30 июня.