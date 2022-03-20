Четыре футболиста готовы покинуть «Манчестер Юнайтед» летом

Дата публикации: 20-03-2022

Николо Скира в своем Twitter-аккаунте сообщил, что летом из «Ман Юнайтед» могут уйти 4 игрока.



Соглашения Хуана Маты, Эдинсона Кавани, Поля Погба и Джесси Лингарда действуют до конца сезона. Футболисты не намерены пролонгировать сотрудничество с клубом и хотят покинуть «Олд Траффорд» в статусе свободных агентов.



Ранее СМИ писали об интересе к Погба со стороны «Ювентуса». Туринская команда подготовила для полузащитника сборной Франции соглашение с годовой зарплатой в 9 млн евро. Помимо этого, игроку предложили 3 млн евро в формате бонусов.



Кавани находится в сфере интересов нескольких команд из Испании. Карьера Лингарда может продолжиться в Италии. Интерес к нему также проявляют английские клубы.