Рюдигер согласовал контракт с «Ювентусом»

Дата публикации: 20-03-2022

Антонио Рюдигер может сменить «Челси» на «Ювентус».



По данным «Gazzetta dello Sport», защитник определился с будущим местом работы. Немец уже согласовал детали контракта с туринцами. Договор Рюдигера с «Ювентусом» будет рассчитан на 4 года. В Италию защитник переедет в статусе свободного агента.



«Челси» длительное время обсуждал с немецким футболистом возможность пролонгации соглашения. Стороны почти договорились о дальнейшем сотрудничестве. Однако после введения санкций в отношении Романа Абрамовича, владеющего «аристократами», ситуация поменялась.



За «Челси» Рюдигер выступает с 2017 года. В сезоне 21/22 в активе 29-летнего немца 41 игра за лондонцев (3 гола, 4 результативные передачи).