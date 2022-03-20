Неймар может перейти в «Ньюкасл»

Дата публикации: 20-03-2022

Карьера Неймара может продолжиться в АПЛ. Информацией поделился ресурс «Sky Sports», указывая в качестве источника испанские издания.



Бразилец задумался над уходом из «ПСЖ». По окончании сезона он может перебраться в «Ньюкасл». Ранее СМИ писали, что парижане не будут удерживать Неймара, если по нему будет хорошее предложение. Также сообщалось, что футболиста могут продать в «Барселону».



Неймар стал игроком «ПСЖ» в 2018 году. Боссы французского гранда заплатили за него 222 млн евро. Срок действия соглашения между сторонами истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне на счету вингера 20 встреч (5 забитых мячей, 5 голевых передач).



Ориентировочная стоимость 30-летнего бразильца – 90 млн евро (Transfermarkt.de).