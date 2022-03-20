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Абрамович намерен приобрести клуб турецкой Суперлиги

Дата публикации: 20-03-2022

Владелец «Челси» Роман Абрамович, который находится под санкциями со стороны Великобритании и не может больше управлять своим клубом, намерен остаться в футболе.

Бизнесмен рассматривает возможность приобретения представителя турецкой Суперлиги «Гёзтепе», о чем сообщает «Fotomac».

Согласно источнику, Абрамович дважды посещал Турцию для переговоров с руководителями клуба из Измира. Пока неизвестно, сможет ли российский миллиардер провернуть эту сделку с учетом санкций.

Ранее сообщалось, что португальская полиция проводит обыски по поводу получения Абрамовичем гражданства их страны.

В 30 играх Суперлиги «Гёзтепе» набрал 27 очков и занимает 18 место.

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