«Манчестер Сити» продлит контракт с Родри

Дата публикации: 20-03-2022

«Ман Сити» намерен сохранить в своем составе Родри. По данным «The Telegraph», «горожане» предложат 25-летнему хавбеку новый контракт. Приступить к согласованию условий продления сотрудничества стороны могут в ближайшее время. На какой срок будет рассчитано новое соглашение, не сообщается.



Родри воспитывался в академии «Вильярреала». В «Манчестер Сити» он перебрался в 2019 году из «Атлетико», подписав с «горожанами» 5-летний контракт. В сезоне 2021/2022 опорный полузащитник выходил на поле в футболке английской команды в 32 играх, отметившись 2 забитыми мячами и 1 результативным пасом.



Рыночная стоимость футболиста составляет 70 000 000 евро (Transfermarkt.de).



В сборную Испании Родри вызывается с 2018 года.