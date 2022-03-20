«Барселона» рассматривает возможность подписания Регилона

Дата публикации: 20-03-2022

Каталонцы следят за игроком «Тоттенхема».



Защитник «шпор» Серхио Регилон удостоился внимания со стороны «Барселоны». Об этом утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.



«Блаугранас» следят за Регилоном и попытаются подписать его следующим летом. Клуб рассматривает испанского фулбека в качестве замены Жорди Альбе.



Отмечается, что помешать «Барсе» может «Реал». У мадридцев, чьи цвета Серхио защищал до переезда в Англию, есть право первоочередного выкупа 25-летнего игрока за 40 000 000 евро.



В сезоне 2021/2022 Регилон провел 28 поединков, став автором 2 голов и 3 ассистов.



Ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала пятилетний контракт с Франком Кесье («Милан»).