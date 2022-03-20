«Тоттенхэм» хочет подписать нападающего «Наполи»

Дата публикации: 20-03-2022

«Тоттенхэм Хотспур» рассматривает вариант с подписанием Виктора Осимхена, права на которого принадлежат «Наполи». На трансфере центрфорварда настаивает Антонио Конте, возглавляющий лондонцев.



По информации «Radio Kiss Kiss Napoli», «шпоры» в скором времени могут лишиться Гарри Кейна. В Осимхене наставник «Тоттенхэма» видит замену лидеру своей команды.



Состав неаполитанцев нигерийский игрок пополнил летом 2020 года. Трансфер обошелся «Наполи» в 68 млн евро. Соглашение с Осимхеном истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне на счету 23-летнего нападающего 15 голов и 4 результативные передачи в 25 поединках.



Его оценочная стоимость на данный момент составляет 60 млн евро.