«МЮ» следит за Олисе из «Кристал Пэлас»

Дата публикации: 20-03-2022

«Красные дьяволы» хотят подписать французского футболиста.



Полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает издание «Manchester Evening News».



«Красные дьяволы» попытается приобрести Олисе следующим летом. Руководство «Юнайтед» рассматривает французского игрока в качестве потенциальной замены Маркусу Рэшфорду, который может уйти в другой клуб.



Олиссе перешел в «Кристал Пэлас» летом 2021 года из «Рединга» за 8 млн фунтов. В этом сезоне 20-летний хавбек выходил на поле 26 раз, отличившись 4 забитыми мячами и 8 результативными передачами.



Ранее сообщалось, что «МЮ» включился в борьбу за 19-летнего полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха.