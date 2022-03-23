«Барселона» определилась с приоритетной трансферной целью на лето

Дата публикации: 23-03-2022

Sport.es рассказал о трансферных планах «Барселоны» на ближайшее лето. По данным источника, основной целью «сине-гранатовых» станет Рафинья из «Лидса».



По окончании сезона из «Барселоны» может уйти Усман Дембеле. Каталонцы рассматривают Рафинью в качестве замены французу. Интересы вингера «Лидса» представляет Деку, ранее игравший в составе испанского ранда, что может облегчить проведение переговоров по переходу бразильца.



Состав английской команды Рафинья пополнил осенью 2020 года. За его трансфер «Лидс» заплатил «Ренну» 18,6 млн евро. В текущем сезоне в активе футболиста 9 голов и 3 результативных паса в 28 играх за клуб. Соглашение 25-летнего вингера с «Лидсом» рассчитано до июня 2024 года.